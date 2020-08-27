Москва, 27 августа, 2020, 16:52 — ИА Регнум. Российская вакцина против коронавируса SARS-CoV-2 начала поступать в гражданский оборот на территории России. Об этом сегодня, 27 августа, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на общероссийской акции «Мы вместе».

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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«Вакцина от коронавируса начинает поступать в гражданский оборот», — сказал министр здравоохранения Мурашко.

Напомним, что Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину против коронавируса SARS-CoV-2. Вакцина показала свою эффективность и безопасность. Разработали ее в НИИ имени Гамалеи.

Мурашко пояснил, что крупные партии вакцины начали поставлять в медицинские учреждения в рамках третьего этапа испытаний. Мэр Москвы Сергей Собянин в свою очередь отметил, что в столице в пострегистрационных испытаниях вакцины примут участие более 40 тысяч человек.