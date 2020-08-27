Белгород, 27 августа, 2020, 16:52 — ИА Регнум. Свыше 20 тысяч долларов США и почти один миллион рублей изъяли у гражданина Украины сотрудники Белгородской таможни. Мужчина пытался вывезти крупную сумму денег, не задекларировав её, сообщили 27 августа в пресс-службе ведомства.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Доллары

На таможенном посте МАПП Нехотеевка белгородские таможенники совместно с пограничниками обследовали тягач с полуприцепом под управлением гражданина Украины. Под водительским сиденьем оказался спрятан полиэтиленовый пакет, в котором находились 22,35 тысячи долларов США и 930 тысяч рублей. Мужчина признался, что деньги принадлежат ему, он знал о декларировании подобных сумм, но умышленно не указал их в документах.

«Без письменного декларирования разрешён единовременный ввоз или вывоз наличных денежных средств и (или) дорожных чеков на общую сумму, равную либо не превышающую в эквиваленте 10 тысяч долларов США», напомнили в таможне.

Деньги изъяты и помещены в камеру хранения вещественных доказательств таможни. Возбуждено уголовное дело.