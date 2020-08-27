Калуга, 27 августа, 2020, 16:50 — ИА Регнум. 26-я выставка «Дары сада, огорода и личного подворья» открылась в Калуге 27 августа, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе городской думы Калуги. Выставка организована управлением экономики и имущественных отношений и общественным движением «Совет садоводов и огородников». Экспозицию осмотрел глава городского самоуправления города Калуги Александр Иванов.

Пресс-служба городской Думы Калуги 26-я выставка «Дары сада, огорода и личного подворья» открылась в Калуге

«Мы гордимся нашими садоводами и огородниками, результат их труда поистине впечатляет, а урожаи с каждым годом становятся богаче. Видно, что всё выращено с любовью. Городские власти уделяют особое внимание развитию агропромышленного комплекса, всячески поддерживают местных сельхозпроизводителей. В результате нашей совместной работы на прилавках калужских магазинов появляется больше товаров от местных сельхозпроизводителей, доброй традицией стало проведение в Калуге различных фестивалей — яблок, сыра, меда, хлеба и других. Замечательно, что калужане своими руками выращивают такие замечательные фрукты и овощи, своим трудом они прославляют родной город, способствуют его дальнейшему развитию», — сказал Александр Иванов.

В рамках выставки её участники продемонстрировали возможности выращивания различных сортов овощей, ягод, фруктов, всех видов цветов и других растений и обменялись опытом. Также в рамках мероприятия состоялось награждение заслуженных садоводов почётными грамотами.