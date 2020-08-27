Йошкар-Ола, 27 августа, 2020, 16:48 — ИА Регнум. В Марий Эл минимальная сумма, которую будут вынуждены потратить родители на сбор девочки в школу, составит от 9424 рублей, мальчика — от 10 213 рублей. Об этом свидетельствуют данные Маристата «Арифметика для родителей».

ИА Красная Весна Школьники

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Так, в минимальный набор для девочки входят: блузка — 1014 рублей, юбка из полушерстяных тканей — 888 рублей, колготки — 202 рубля, туфли детские летние — 1096 рублей. Мальчику необходимы: сорочка — 677 рублей, полушерстяные брюки — 1298 рублей, пара носков — 58 рублей, полуботинки — 1955 рублей.

В общий набор для девочки и мальчика включены: ранец — 2429 рублей, спортивный костюм — 1710 рублей, футболка — 313 рублей, кроссовки с верхом из искусственной кожи — 1175 рублей, а также канцтовары и свежесрезанные цветы.

Указано, что сумма рассчитана при учете данных о цене товаров по итогам июля текущего года.

Напомним, средняя зарплата жителей республики за пять месяцев текущего года составила 30 441 рубль.

Как сообщало ИА REGNUM, самый дорогой набор для первоклассника в Поволжье продается в Ульяновской области (для мальчиков — 19 054,26 рублей, для девочек — 24 430,37 рублей). Самые приемлемые цены в Мордовии. Там собрать мальчика можно, уложившись в сумму 15 583,04 рубля, девочку дешевле всего одеть в Саратовской области — 19 675,97 рублей. По стране в среднем, чтобы купить все необходимое мальчику потребуется выложить 19 177,64 рубля, девочке — 23 588,95 рублей.

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