Москва, 27 августа, 2020, 16:44 — ИА Регнум. Идея США разместить ракеты средней и меньшей дальности по разным концам мира «для противодействия России» навредит безопасности — как в этих регионах, так и мира в целом, сообщила 27 августа журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Российский дипломат добавила, что реализация подобных планов США привела бы к «новому витку гонки вооружений с абсолютно непредсказуемыми последствиями».

Захарова «Безусловно, появление дополнительных ракетных рисков для территории России повлечёт за собой незамедлительную реакцию с нашей стороны».

Напомним, сутки назад Помпео заявил: «Сегодня благодаря президенту [США Дональду] Трампу НАТО стало сильнее, Украина имеет оборонительные оружейные системы, а Америка покинула вредный договор, чтобы наша страна могла строить ракеты для сдерживания российской агрессии».

Под «вредным договором» имеется в виду российско-американский Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, из которого Вашингтон вышел в одностороннем порядке.