Российские десантники высадились под Брестом и освободили заложников
Брест, Белоруссия, 27 августа, 2020, 16:38 — ИА Регнум. На полигоне «Брестский» в Белоруссии российские и белорусские десантники отработали совместный штурм здания, в котором условные террористы удерживали заложников, сообщает 27 августа пресс-служба Минобороны РФ.
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Антитеррор
Учения были проведены в рамках первого этапа Армейского международного конкурса «Полярная звезда».
Российские разведчики из состава ВДВ высадились беспарашютным способом из вертолета Ми-8 МТВ-5 и взяли штурмом здание, освободив заложников и зачистив его от террористов.
Высадка и штурм выполнялось под проливным дождем и при сильном порывистом ветре.
Напомним, Международный этап конкурса «Полярная звезда» проходит на территории Белоруссии с 23 августа по 5 сентября.