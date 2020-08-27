Москва, 27 августа, 2020, 16:44 — ИА Регнум. Отмена устаревших норм даст толчок к развитию новых технологий в строительной отрасли. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 августа сообщил член генерального политического совета Партии Роста, генеральный директор группы компаний «Доверие» Дмитрий Панов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Стройка

Также отмена устаревших требованиях должна сократить сроки строительства, что может стать стимулом для развития предпринимательской активности и покупательской способности населения, считает Панов. В то же время эксперт отметил, что оптимизацию нормативно-правовой базы в строительной отрасли следует проводить с обеспечением абсолютной безопасности как на этапах строительства, так и эксплуатации объектов.

«Важно отметить, что регуляторная гильотина коснулась не только морально устаревших или дублирующих СНИП, ГОСТ, СТУ и иных стандартов, но и тех обязательных требований, которые препятствовали внедрению современных инновационных технологий и материалов в области проектирования и строительства», — сообщил Панов.