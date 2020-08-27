Астрахань, 27 августа, 2020, 16:30 — ИА Регнум. В Астраханской области вечером 26 августа в ДТП с микроавтобусом восемь человек пострадали и один скончался. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

30.мвд.рф Авария на 109-м километре трассы Р-125 Астрахань — Махачкала

На 109-м километре трассы Р-125 Астрахань — Махачкала 32-летний водитель микроавтобуса Mercedes Sprinter не справился с управлением и съехал с дороги. Микроавтобус опрокинулся. Водитель погиб. Пострадали восемь пассажиров в возрасте от 18 до 40 лет — жители Астраханской области, Ингушетии, Якутии и Чеченской Республики, следовавшие из Назрани. Все они были госпитализированы, привлекался вертолёт санитарной авиации.

Полиция организовала процессуальную проверку по факту нарушения Правил дорожного движения, повлекшего смерть и причинение вреда здоровью людей.