Хасавюрт, Дагестан, 27 августа, 2020, 17:16 — ИА Регнум. Памятник медицинским работникам, погибшим в борьбе с новой коронавирусной инфекцией, открылся в дагестанском городе Хасавюрте. Он стал первым подобным мемориалом в республике, сообщили ИА REGNUM 27 августа в пресс-службе администрации города.

(сс) Пресс-служба Администрации МО «город Хасавюрт» Памятник погибшим врачам в Хасавюрте

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На памятнике изображены руки, держащие сердце, и медицинский крест, на котором написано: «Вечная память врачам-героям». Рядом с мемориалом размещен камень с табличкой, где указаны имена четырех медработников города, умерших после заражения коронавирусом.

Отмечается, что памятник установлен по инициативе главы Дагестана Владимира Васильева и его полномочного представителя в северном территориальном округе республики Сайгидпаши Умаханова. Церемония открытия мемориала состоялась накануне, 26 августа, на ней присутствовали родственники и коллеги умерших медиков.