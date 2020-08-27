Мурманск, 27 августа, 2020, 16:26 — ИА Регнум. Все учителя Мурманской области перед началом учебного года смогут бесплатно сдать тест на коронавирус SARS-CoV-2, чтобы обезопасить учащихся и преподавателей. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Тест на коронавирус

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Напомним, мурманские власти потратили на «антиковидную» подготовку образовательных учреждений более 147 млн рублей: закуплено 11 467 тысяч бактерицидных рециркуляторов и 1091 термометр.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за пандемии учебный год в школах Мурманской области начнется без торжественных линеек