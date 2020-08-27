Вашингтон, 27 августа, 2020, 16:26 — ИА Регнум. В США заявили о намерении переименовать один из самых знаменитых горнолыжных курортов «Скво-Вэлли», сообщает 27 августа Travel and Leisure.

Лыжная трасса в «Скво-Вэлли»

Причиной такого решения на сайте курорта указывается результат некоего «обширного исследования», показавшего, что это нынешнее название курорта «многими считается расистским и сексистским оскорблением».

Поясняется, что слово «скво» обозначает женщин индейских племен Северной Америки, которое долго использовалось как «уничижительное и бесчеловечное обращение к индейской женщине».

«Мы найдем новое имя, которое отражает наши основные ценности, легендарное прошлое и уважение ко всем, кому нравилась эта земля», — заявил президент курорта.

Новое название будет опубликовано в начале 2021 года.