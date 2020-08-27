Омск, 27 августа, 2020, 16:21 — ИА Регнум. С 4 сентября в Омской области будет разрешена работа кинотеатров. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном оперштабе. Старт театрального сезона намечен на 18 сентября.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Кинотеатр «Маяковский»

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27 августа в регионе состоялось заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. В регионе сохраняется режим повышенной готовности, масочный режим продлён до 29 сентября.

Со 2 сентября в Омской области будет разрешена работа предприятий общепита, находящихся в закрытых помещениях. При этом под запретом остаётся работа фуд-кортов.

Открываются уличные аттракционы в парках, общественные бани, санатории. Условие снятия ограничений — строгое соблюдение санитарных норм, утверждённых Роспотребнадзором.

Кроме того, будет разрешено проведение деловых мероприятий с количеством участников до 50 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омской области по состоянию на 27 августа коронавирус выявлен у 9115 человек.