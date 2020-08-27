Кемерово, 27 августа, 2020, 16:20 — ИА Регнум. Школы Кемеровской области с 1 сентября начнут обучение в очной форме. Однако, детям с хроническими заболеваниями рекомендуется перейти на дистанционное обучение. Об этом во время прямой линии сегодня, 27 августа, сообщил губернатор региона Сергей Цивилёв.

Кузьма Петров-Водкин. Девочка за партой (фрагмент). 1934

Следите за развитием событий в трансляциях: «Коронавирус в России: регионы в режиме повышенной готовности – все новости», «К чему готовиться родителям — как будут работать школы с 1 сентября?»

«Когда мы вынуждены были перейти на онлайн-форму обучения, мы многому научились. Но работа в полном дистанционном обучении показала: нашим детям жизненно необходимо общаться друг с другом и преподавателями. Это очень важно в процессе, невероятно, — сказал Цивилёв. — Поэтому 1 сентября мы пойдём в школу. Мы рекомендуем тем детям, у которых есть хронические заболевания, дистанционное обучение. Если у родителей есть желание обучать детей дистанционно, мы их поддержим».

Напомним, что прямо сейчас губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв отвечает на вопросы жителей региона. Онлайн-трансляция прямой линии доступна в YouTube-канале «Цивилев. Live».