Зеленский намерен вернуть Украине «индустриальную славу»
Кривой Рог, Украина, 27 августа, 2020, 16:13 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский хочет вернуть престиж рабочим профессиям. Об этом он заявил 27 августа в Криворожском центре подготовки и переподготовки рабочих кадров строительной отрасли, сообщила пресс-служба президента Украины.
Зеленский отметил, что при помощи правильной государственной политики в области промышленности можно попытаться вернуть практически утраченный индустриальный потенциал страны.
Президент Украины считает, что в стране нет проблем с зарплатами для рабочих, первоочередная проблема — это наличие рабочих мест.
В свою очередь временно исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что кризис в системе профессионального образования вызван глобальными факторами, в частности демографическим спадом и трудовой миграцией.
Как сообщал Госстат Украины, с января по июль 2020 года объём промышленного производства в стране упал на 7,7% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года.