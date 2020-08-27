Кривой Рог, Украина, 27 августа, 2020, 16:13 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский хочет вернуть престиж рабочим профессиям. Об этом он заявил 27 августа в Криворожском центре подготовки и переподготовки рабочих кадров строительной отрасли, сообщила пресс-служба президента Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

«Сегодня наш приоритет — это возрождение промышленности Украины», — заявил он.

Зеленский отметил, что при помощи правильной государственной политики в области промышленности можно попытаться вернуть практически утраченный индустриальный потенциал страны.

«Мы действительно хотим вернуть Украине индустриальную славу. Я считаю, что у нас есть все возможности. И это нельзя сделать без кадров, без профессиональных людей», — добавил он.

Президент Украины считает, что в стране нет проблем с зарплатами для рабочих, первоочередная проблема — это наличие рабочих мест.

«Рабочая профессия должна стать престижной. Мы должны уважать труд этих людей. Должны понимать, что действительно эти люди могут восстановить промышленность Украины. Многие отрасли у нас ещё неразвиты или запущены», — подчеркнул Зеленский.

В свою очередь временно исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что кризис в системе профессионального образования вызван глобальными факторами, в частности демографическим спадом и трудовой миграцией.

«Будет предложена новая модель управления в сфере профессионального образования на уровне региона с обязательным привлечением всех заинтересованных сторон», — пообещал он.

Как сообщал Госстат Украины, с января по июль 2020 года объём промышленного производства в стране упал на 7,7% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года.