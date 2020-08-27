Ярославль, 27 августа, 2020, 16:11 — ИА Регнум. В Ярославской области депутатам могут впервые разрешить участвовать в заседаниях и голосовать по телефону или видеосвязи. Проект решения об этом 28 августа рассмотрит муниципальный совет Октябрьского сельского поселения Некоузского района. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил председатель фракции КПРФ в совете депутат Михаил Шоломов.

Pixabay.com Мобильный телефон

Изменения вносятся в регламент совета. В проекте решения говорится, что «депутат муниципального совета, в случае невозможности личного присутствия на заседании по уважительной причине, имеет право в ходе заседания проголосовать посредством телефонной связи или видеосвязи». При этом делается оговорка, что дистанционно могут заседать лишь половина депутатов. На заседаниях лично должны присутствовать не менее 50% от избранного состава.

Депутаты совета от КПРФ намерены бойкотировать это решение.

«Проект предполагает, что действие этих изменений распространится до 1 января 2020 года. Это нужно, чтобы узаконить лишение полномочий депутата от КПРФ. Когда его лишали полномочий, не было кворума, и одному из депутатов позвонили по телефону, спросили, одобряет ли он лишение. Сейчас по этому факту проводит проверку прокуратура, и таким образом хотят узаконить это «задним числом». Я считаю, что такого быть не должно. Если депутат избрался, он должен лично ходить на заседания, задавать вопросы, изучать документы, а не просто одобрять по телефону решения администрации», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM депутат Михаил Шоломов.

Проект решения

Председатель муниципального совета Октябрьского сельского поселения Елена Звонкова сообщила корреспонденту ИА REGNUM, что о новшестве ей ничего не известно. Звонкова не исключила, что проект мог внести «кто-то из депутатов» и предложила пообщаться на эту тему после заседания.

Отметим, что идея дистанционного проведения заседаний региональных заксобраний и местных советов не раз выносилась на обсуждение в 2020 году в связи с пандемией коронавируса. Решение о заседаниях по видеосвязи в режиме чрезвычайной ситуации в марте приняло Законодательное собрание Нижегородской области. Между тем такие планы вызывают полярные мнения.

«При дистанционном голосовании депутата можно заменить автоматом, роботом. Или какой-то пародист будет твоим голосом за тебя по телефону принимать решения, пока ты отдыхаешь на Багамах. Это для меня неприемлемо, дико. Сюрреализм какой-то, — говорит депутат Ярославской областной думы от КПРФ Валерий Байло. — Голосование может быть только очным. Как можно по телефону принимать законы? Это дискредитирует саму идею законодательной и представительной власти».

А вот председатель комиссии муниципалитета Ярославля по законности Олег Ненилин («Единая Россия»), напротив, считает, что за дистанционным голосованием будущее.

«У нас уже были случаи в прошлом созыве муниципалитета, когда я по скайпу участвовал в обсуждении из Германии. Мы живём в 21 веке, холодильник включаем смартфоном. Технически обеспечить идентификацию личности депутата не составляет никакого труда. Думаю, за этим будущее. Сейчас в такой форме проводятся рабочие группы, комиссии, например, по нестационарным торговым объектам. Многие депутаты участвуют в них дистанционно. Учитывая, что местные депутаты работают на непостоянной основе, не получают зарплаты, это вполне приемлемо», — полагает депутат муниципалитета Ярославля Олег Ненилин.

Ненилин уточнил, что ранее муниципалитет делал запрос в Госдуму о возможности дистанционного голосования. Однако пока в областном центре на эксперимент не решились. Дистанционно вопросы обсуждают, но голосуют исключительно очно.

Проект решения совета Октябрьского поселения никак не связывает дистанционное голосование депутатов с коронавирусом или какой-либо другой чрезвычайной ситуацией. При этом проблема кворума действительно является острой для многих маленьких советов в Ярославской области. Зачастую заседания срываются из-за неявки. Проблема обостряется, когда ряд депутатов теряет свои полномочия по собственному желанию или в связи с претензиями прокуратуры. Если совет Октябрьского поселения примет изменения в регламент, его примеру могут последовать и многие другие местные советы.