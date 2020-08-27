Симферополь, 27 августа, 2020, 15:57 — ИА Регнум. Больше съездов нужно сделать на трассе «Таврида», это позволит туристам передвигаться с большим удобством. Об этом заявил президент Владимир Путин в Крыму 27 августа.

Kremlin.ru Владимир Путин беседует с рабочими АО «ВАД», принимавшими участие в строительстве трассы «Таврида»

«Надо съезды сделать к берегу, особенно когда туристический поток идет. Ведь люди едут не в Симферополь, они едут на южный берег, на море, поэтому нужно съезды делать», — цитирует Путина ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 27 августа, состоялось открытие трассы «Таврида», которая соединила Керчь и Севастополь. Президент Владимир Путин проехал по одному из участков трассы за рулём Aurus.