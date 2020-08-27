Москва, 27 августа, 2020, 15:57 — ИА Регнум. Добиться стабильного и плавного прохождения экономических потрясений без господдержки невозможно. Об этом 27 августа ИА REGNUM заявил заместитель председателя Партии Роста Сергей Демин, комментируя интервью президента РФ Владимира Путина телеканалу «Россия-24».

Kremlin.ru Интервью телеканалу «Россия-24»

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Напомним, что глава государства подчеркнул, что мир и наше государство переживают серьезный кризис, которые некоторые эксперты сравнивают с великой депрессией 30-х годов прошлого века. «Осознать проблему — значит на половину решить ее! Тем более, несмотря на такие оценки ситуации, президент отмечает и оптимистические моменты: ВВП по году упадет не более чем на 5−6%, а пик кризисных явлений наша страна уже прошла», — отметил Демин.

Он подчеркнул, что в действительности сделано много, но останавливаться на достигнутом и расслабляться рано. «Президент отметил, что пострадали от кризиса все сферы бизнеса, все производственные цепочки и помощь со стороны государства требуется всем. Мы, со своей стороны, очень рассчитываем, что рука господдержки будет протянута в адрес предпринимательства снова и снова, до тех пор, пока мы уверенно не встанем на ноги!» — заявил Демин.

Владимир Путин заявил, что макроэномические показатели в норме, инфляция под контролем, цены на нефть стабилизировались и резервы государства растут. «Здесь можно сказать «браво», но с одной оговоркой: экономика, имеющая в своей основе доходы от нефтедобычи, рано или поздно проиграет в мировой гонке. Нам не стоит сожалеть, о том, что баррель дешевеет. Давайте примем это как новый вызов для государства, для общества и экономики. Хватит сидеть на «серьевой» игле. Кризис — хороший толчок для перезагрузки. Давайте вместе поддержим высокопроизводительный бизнес с собственным, качественным конечным продуктом и будем сами диктовать миру цены на него», — добавил Сергей Демин.