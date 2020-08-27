Симферополь, 27 августа, 2020, 15:48 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин в сопровождении проехал за рулем Aurus по новому построенному участку трассы «Таврида», сообщила пресс-служба Кремля 27 августа. Сопровождали президента директор АО «ВАД» Валерий Абрамов и главный технолог АО «ВАД» Андрей Волков.

Kremlin.ru Владимир Путин за рулём «Ауруса» едет по трассе «Таврида»

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Также глава государства осмотрел информационные стенды и беседовал с рабочими АО «ВАД». После этого Владимир Путин дал разрешение на открытие автомобильного движения на построенных участках.

Как сообщало ИА REGNUM, «Таврида» соединит Керчь и Севастополь, 250,7 км трассы будет введено в эксплуатацию до конца 2020 года.