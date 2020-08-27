Красногорск, 27 августа, 2020, 15:58 — ИА Регнум. Увеличился конкурс на поступление в музыкальные колледжи Московской области. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Подмосковья.

Кузьма Петров-Водкин. Скрипка. 1921

В 2020 году конкурс при поступлении в государственные профессиональные образовательные учреждения данной категории составил три человека на место. При этом годом ранее этот показатель составлял 2,6 человека на одно место.

Среди наиболее востребованных специальностей конкурс ещё выше. Так, в эстрадном пении на одно место претендует 32 человека, на обучение современным танцам — 16 человек на место, народным танцам — восемь, вокальному искусству — шесть и социально-культурной деятельности — пять человек на место.