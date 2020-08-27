Нарьян-Мар, 27 августа, 2020, 15:40 — ИА Регнум. Президент РФ представил в Ненецкое окружное собрание кандидатуры на пост губернатора региона. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе заксобрания.

Kremlin.ru Владимир Путин

В списке три кандидатуры: врио губернатора НАО Юрий Бездудный, директор государственного казенного учреждения Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор» Игорь Пинаев и депутат окружного собрания Андрей Смыченков.

Напомним, в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» губернатор Ненецкого автономного округа избирается депутатами окружного собрания открытым голосованием. Избрание состоится 13 сентября, в единый день голосования.

Губернатор округа избирается на срок пять лет и не может замещать указанную должность более двух сроков подряд. Срок полномочий губернатора округа исчисляется со дня его вступления в должность.