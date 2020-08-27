Екатеринбург, 27 августа, 2020, 15:45 — ИА Регнум. Все учреждения культуры Свердловской области откроются для жителей региона с 9 сентября 2020 года. Об этом сообщил губернатор Евгений Куйвашев в Instagram.

Геза Фараго. Театральная сцена

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Глава региона заявил о своём намерении разрешить работу кинотеатров, театров, филармоний и концертных организаций. Площадки можно заполнять не более чем на 50%, перед входом будет измеряться температура, необходима установка санитайзеров.

«Самое важное — строгое соблюдение дистанции», — написал Куйвашев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Свердловской области разрешили работу музеев.