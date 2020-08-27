Москва, 27 августа, 2020, 15:32 — ИА Регнум. Россия должна гордиться своими победами!

Иван Шилов ИА REGNUM Солдаты Красной армии рассматривают флаг японских милитаристов, брошенный при отступлении. 1945

Уважаемые соотечественники!

Подписанием 2 сентября 1945 г. Акта о безоговорочной капитуляции Японии перед союзными государствами — Великобританией, Китаем, США и Советским Союзом — закончилась Вторая мировая война.

Следующий день в Советском Союзе был объявлен выходным днём всенародного торжества — Днём Победы над Японией. Объявление в 1947 г. 9 мая и 3 сентября рабочими днями не отменило празднования этих важных в истории нашей страны и всего человечества дат — Указ Президиума Верховного Совета СССР об объявлении 3 сентября Днём Победы над Японией сохраняет свое действие в силу раздела второго Конституции РФ.

Поправками к Конституции, принятыми в 2020 г., установлено, что Российская Федерация является правопреемником Союза ССР на своей территории и она, объединенная тысячелетней историей,

— сохраняет память предков, а также преемственность в развитии Российского государства,

— признает исторически сложившееся государственное единство,

— чтит память защитников Отечества,

— обеспечивает защиту исторической правды,

а умаление значения подвига народа при защите Отечества — согласно статье 67.1 Конституции РФ — не допускается.

Принятый в 2020 г., вопреки мнению общественности, закон об объявлении 3 сентября не Днём Победы над Японией, а Днём окончания Второй мировой войны, на наш взгляд, сродни маскировке Мавзолея В. И. Ленина в дни победных парадов на Красной площади, попытка затушевать величие нашей победы.

Считаем умаление подвига нашего народа — Победы над милитаристской Японией — неправомерным и вступающим в противоречие с Конституцией РФ деянием. Вместе с тем приветствуем стремление регионов компенсировать слабость федерального законодательства. Так, в Сахалинской области РФ принят региональный закон об объявлении 3 сентября Днем освобождения Сахалина и Курильских островов от японских милитаристов.

Моральным долгом патриотической общественности является ежегодное празднование 3 сентября Дня Победы над Японией и обращение к отечественным законодателям с призывом преодолеть разрыв слова и дела и, руководствуясь конституционными требованиями о защите исторической правды, заменить нейтральное название «День окончания Второй мировой войны» изначальным названием праздника — «3 сентября — День Победы над Японией». Ибо Дни воинской славы не календарные, а именно победные даты.

Поздравляем с 75-летием Победы над Японией!

Призываем всех торжественно отметить 3 сентября 2020 г. 75-летие славной Победы нашего народа над японским милитаризмом.

Межрегиональное общественное движение за территориальную целостностьРоссийской Федерации «Русские Курилы»