Москва, 27 августа, 2020, 15:26 — ИА Регнум. На территории Новой Москвы решено создать кинопарк. Об этом 27 августа сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

Мэр рассказал, что в столице подобрали площадку для съёмок фильмов, в том числе больших батальных сцен.

«Это порядка 150 га. Тут и площади, реки, леса, поля — все, что хотите. И расположение, на мой взгляд, с учетом возможностей Москвы, неплохое: около 30 км от МКАД, вблизи ЦКАД, и Калужское шоссе сейчас неплохо едет, оно реконструировано», — цитирует агентство «Москва» слова мэра.

По мнению Собянина, новое место станет туристическим и превратится в «киношный город».

Указано, что площадка расположена поблизости от населённого пункта Юрово.