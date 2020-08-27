Москва, 27 августа, 2020, 15:28 — ИА Регнум. Чуть более высокие цены на нефть предпочтительнее текущих, об этом заявил 27 августа президент России Владимир Путин в интервью на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Российская нефть

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"Лучше бы она была чуть побольше», — сказал Путин о цене на нефть.

Днём 27 августа цена на нефть снижалась, так, в 13:50 мск ноябрьские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent подешевели на 0,1%, до $46,12 за баррель. Это произошло на фоне снижения на мировых фондовых рынках.

Как сообщало ИА REGNUM, глава государства также заявил, что России удалось пройти «пик проблем».

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