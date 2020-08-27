Берлин, 27 августа, 2020, 15:44 — ИА Регнум. Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz рассекретил S-Class следующего поколения. Эскиз экстерьера будущей новинки распространила пресс-служба автопроизводителя.

Mercedes-benz.com Mercedes-Benz S-Class

Пропорции обновлённого автомобиля не изменились, однако стиль кузова по сравнению с актуальной моделью станет более минималистичным.

Модель S-Class нового поколения оснащена выдвижными дверными ручками как у электрокаров Tesla, зауженной головной оптикой, габаритной решётка радиатора и трехмерными панелями на внутренней стороне дверей.

Новинку будут собирать на самом современном в мире автопредприятии Daimler AG в Германии — Factory 56. Здесь же будут изготавливать его суперлюксовую удлиненную версию Maybach.

Напомним, официальная премьера S-Class состоится 2 сентября 2020 года.

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