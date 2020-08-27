Калуга, 27 августа, 2020, 16:42 — ИА Регнум. Министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев 27 августа в рамках заседания президиума правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации отметил Калужскую область в числе регионов, демонстрирующих высокие показатели реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

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На заседании об организации работы по данному федеральному проекту рассказал врио калужского губернатора Владислав Шапша. В 2020 году в Калужской области в проекте участвуют все 57 муниципальных образований с численностью населения более 1 000 человек. По современным стандартам в них будут отремонтированы 139 дворов и благоустроены 113 парков, скверов, площадей, пешеходных зон, детских и спортивных площадок. С учётом средств федерального бюджета объём финансирования составит 425 млн рублей.

«Наш норматив — 4% софинансирования. Однако каждый год мы дополнительно выделяем на эти цели собственные средства. В этом году добавили 138 миллионов рублей, а всего, начиная с 2017 года, — более 850 миллионов рублей. За счёт этих средств мы охватываем большее количество территорий. В текущем году по числу благоустроенных общественных пространств мы превысим установленный показатель практически на половину», — сказал Владислав Шапша.

Несмотря на пик распространения коронавирусной инфекции, в регионе не были остановлены строительные и дорожные работы. Это позволило благоустроить 76% общественных территорий и 70% дворов. Глава региона заверил, что все работы будут выполнены своевременно и качественно. На 80% завершён проект победителя Всероссийского конкурса проектов малых городов и исторических поселений 2019 года в городе Мещовске. Парк на реке Турея откроется 15 сентября 2020 года. В трёх городах-победителях либо завершается разработка проектно-сметной документации, либо уже определен подрядчик на строительство объекта.

Конкурсантами 2021 года в Калужской области стали проекты шести городов. Сформирован адресный перечень дворовых и общественных территорий, которые будут благоустроены. План включает 219 объектов и составлен на основании предложений жителе.