Москва, 27 августа, 2020, 15:18 — ИА Регнум. Меру пресечения бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, подозреваемому в организации убийств, может изменить только суд. Об этом заявил 27 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя предложение перевести подследственного под домашний арест.

Дарья Антонова ИА REGNUM Колючая проволока в СИЗО

Депутат Госдумы Владимир Жириновский (ЛДПР) предложил перевести Фургала из столичного СИЗО «Лефортово» в Хабаровск, под домашний арест. Об этом он написал в письме президенту Владимиру Путину. Это позволит «быстрее успокоить всё в Хабаровском крае», считает Жириновский.

Песков заявил, что реакция президента на письмо ему не известна, но у главы государства полномочий по переводу нет. Он не ответил, будет ли Путин содействовать переводу Фургала.

«Это решения следственных органов и обвинителей, и суда», — сказал представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, Фургал помещен под арест до 8 ноября. В Хабаровске проходят акции в его поддержку.

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