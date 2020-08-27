Москва, 27 августа, 2020, 15:04 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Белоруссии в ходе протестов ведут себя достаточно сдержанно. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 27 августа заявил президент России Владимир Путин в ходе интервью по актуальным темам журналисту ВГТРК Сергею Брилеву.

ИА REGNUM Белорусский ОМОН

Следите за развитием событий в трансляции: «Владимир Путин 27 августа: большое интервью и поездка в Крым — трансляция»

«Если быть объективным, то я думаю, что правоохранительные органы Белоруссии ведут себя достаточно сдержанно. Несмотря ни на что. Посмотрите, что в некоторых странах происходит», — заявил Путин.

«А по себе было, когда в некоторых европейских странах люди гибли чуть ли не каждый день?.. Разве по себе, когда в безоружного человека в спину стреляют, при том, что у него в машине ещё трое детей сидят? Разве кто-то, те, кто сейчас ставит что-то в вину Белоруссии, белорусскому руководству, президент Лукашенко — разве они осуждают эти акции? Я что-то ничего в этом смысле не видел. Почему такая избирательность? Это наводит на мысль о том, что дело не в том, что происходит в Белоруссии — а дело в том, что кому-то хочется, чтобы там происходило что-то другое», — подчеркнул он.