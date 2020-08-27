Москва, 27 августа, 2020, 14:58 — ИА Регнум. Ситуация с утечкой данных 55 тыс. банковских карт иллюстрирует проблему безопасности, связанную уже не с интернетом, а с моделью принятого в цифровой экономике бизнеса, которая держится на партнёрствах, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Леонид Делицын.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банковская карта

«Проблемы, которые получил Марк Цукерберг, владелец Facebook, дававший многочисленным партнёрам доступ к пользовательским данным, широко известны.

После того, как компания Cambridge Analytica расхвасталась, что помогала политтехнологам использовать такие данные для сбора голосов за Дональда Трампа, Цукерберга регулярно вызывают в Конгресс, а многочисленные знаменитости хлопают виртуальными дверьми, отписываясь от Facebook.

Утечка всегда происходит по вине какого-нибудь партнёра, потому что бизнес-модели цифровой экономики исповедуют снижение издержки за счёт партнёрств.

В данном случае РБК говорит, что утечка произошла из маркетплейса Joom, а сам он говорит, что виноват контрагент, которого в марке взломали киберхакеры.

Контрагаент наказан путём отключения от Joom. А добычей хакеров стали 10 из 16 номеров кредитной карты, срок её действия, личная информация о владельце и его контакты.

Выглядит это так, что подобная история может повториться ещё 100 или 200 раз, поскольку маркетплейсов — десятки, а контрагентов у них — ещё больше.

Сейчас торговля мигрирует в онлайн. Акции «М.Видео» взлетели на 40% после сообщения о том, что 56% продаж компании теперь совершаются онлайн, а американской Target на похожей новости — на 12%.

А раз граждане всё покупают онлайн и используют банковские карты, значит, работа киберкриминала становится эффективнее — в экономике это называется «эффектом масштаба».

Поэтому, к большому сожалению, можно быть уверенным и в росте числа хищений информации, и в росте числа попыток этой информацией воспользоваться», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали со ссылкой на ЦБ РФ и компанию Visa, что персональные данные держателей 55 тыс. банковских карт оказались в распоряжении мошенников после утечки.

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