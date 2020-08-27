Бухарест, 27 августа, 2020, 15:17 — ИА Регнум. Тюнинг-ателье AutoK9 из Румынии модернизировало Dacia Duster, превратив его в роскошный кабриолет. Об этом сообщает пресс-служба компании.

AutoK9 Кабриолет на базе Dacia Duster

На создание премиального кабриолета тюнеры потратили четыре месяца и 30 тыс. евро (около 2,7 млн рублей). Авто лишилось задних дверей, а за задними сиденьями появилась силовая поперечина. Также переработанная модель выделяется расширенными колёсными арками.

Кроме того, румынские специалисты оснастили машину новой радиаторной решёткой, более крупными колёсными дисками и новыми противотуманными фарами. Что же касается крыши, то её функцию теперь выполняет складной тканевый верх, который размещен в багажном отсеке.

Напомним, в июле 2020 года российские дилеры Renault больше всего продали моделей Logan — 3719 экземпляров. Это на 13% больше, чем год назад.

Читайте также: Обнародованы рендеры Renault Triber для путешествий