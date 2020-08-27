Калуга, 27 августа, 2020, 14:52 — ИА Регнум. Торжественное мероприятие, посвященное 30-летию АО «Алгонт» — одного из лидеров на рынке автоматизированных систем контроля для объектов высшей категории опасности — состоялось на предприятии в Калуге 27 августа. В нём принял участие врио губернатора Владислав Шапша, а также вице-президент Торгово-промышленной палаты России Дмитрий Курочкин, члены облправительства, представители бизнес-сообщества, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Пресс-служба правительства Калужской области Врио губернатора Калужской области Владислав Шапша поздравил сотрудников АО «Алгонт» с 30-летием предприятия

Владислав Шапша поздравил сотрудников предприятия с юбилеем, отметив, что предприятие, созданное в сложные для экономики 1990-е годы, сумело войти в число лидеров российского рынка в своём сегменте. Сегодня на предприятии работают и опытные специалисты, и молодые сотрудники.

Пресс-служба правительства Калужской области Врио губернатора Калужской области Владислав Шапша поздравил сотрудников АО «Алгонт» с 30-летием предприятия

«Честь и хвала за то, что вы всё это делаете. А вашим учредителям и руководителям — за то, что они смогли сконцентрировать ресурсы и построить этот комплекс, создать новые рабочие места и хорошие условия для вашей работы», — сказал Шапша.

Затем состоялось награждение руководителей структурных подразделений и ведущих сотрудников компании благодарностями и почетными грамотами губернатора.

Пресс-служба правительства Калужской области Врио губернатора Калужской области Владислав Шапша поздравил сотрудников АО «Алгонт» с 30-летием предприятия

Сегодня же, 27 августа, был торжественно открыт новый научно-инженерный корпус предприятия. Здание площадью 1400 кв. м оборудовано современной сетевой инфраструктурой, демонстрационными и тестовыми стендами для разработки и проведения НИОКР по государственному заказу и инициативным разработкам. Здесь будут работать около 70 разработчиков программного и аппаратного обеспечения, которые будут заниматься крупными проектами по созданию интеллектуальных систем видеонаблюдения, досмотра транспортных средств, биометрической идентификации и физической защиты.

Пресс-служба правительства Калужской области Врио губернатора Калужской области Владислав Шапша поздравил сотрудников АО «Алгонт» с 30-летием предприятия

АО «Алгонт» занимается разработками технологий мирового уровня, работает по заказам Госкорпорации «Росатом», ПАО «Газпром» и ФСБ России, атомной отрасли и аэрокосмической промышленности. Сегодня производственные площади предприятия превышают 5 тыс. кв. метров, здесь трудится более 300 человек. В 2019 году было отгружено продукции на сумму 984 млн рублей.