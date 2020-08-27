Москва, 27 августа, 2020, 14:44 — ИА Регнум. На расселение аварийного жилья правительство России дополнительно направит 50 млрд рублей. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.

Марина Каширская ИА REGNUM Ветхое жильё

Он рассказал, что во время рабочей поездки на Дальний Восток затрагивалась тема аварийного жилья. Мишустин отметил, что тема актуальна и в других регионах РФ.

«По поручению президента будем решать проблему ускоренными темпами. И на такие цели в целом по стране направим дополнительные 50 млрд рублей», — сказал он.

По словам главы правительства, средства позволят в ближайшие два года расселить более 1 млн кв. метров аварийного жилья дополнительно.