Тбилиси, 27 августа, 2020, 14:47 — ИА Регнум. Заявление экс-президента Грузии Михаила Саакашвили о намерении вернуться на родину поприветствовала министр юстиции Грузии Тея Цулукиани. Так глава ведомства, как передает «Общественное телевидение», прокомментировала 27 августа высказывание бывшего грузинского лидера.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

«Мы приветствуем, если Михаил Саакашвили найдет в себе силы и прибудет в Грузию. Прямо на границе его ждет процедура задержки и, конечно, грузинская тюрьма», — сказала Цулукиани.

Она отметила, что в отношении Саакашвили заочно вынесено несколько приговоров, и они могут быть пересмотрены за то время пока опальный экс-президент будет сидеть в тюрьме.

Как сообщало ИА REGNUM, находящийся на Украине Саакашвили ранее выпустил видеообращение на своей странице в Facebook, где заявил, что вернется на родину. Он признал, что в прошлом допускал «ошибки» и попросил его извинить.