Москва, 27 августа, 2020, 14:22 — ИА Регнум. За деятельностью Башкирской содовой компании» (БСК), конечно, нужно установить жёсткий контроль государства, но есть ряд моментов, о которых власти республики умалчивают, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Калачев.

Soda.ru Башкирская содовая компания

«Компания, занимающая доминирующее положение на рынке пищевой и кальцинированной соды, стоит на грани исчерпания сырьевого ресурса, получила разрешение на начало работ на второй из четырех шихан (холмов из известняка, образованных рифами доисторического моря) в Башкирии, но встретила сопротивление защитников природы, которое привело к силовому конфликту, и это привлекло внимание на самом высоком уровне.

Компания контролируется частными лицами через офшор. Это ведь так необычно для российских компаний. Президент поручил проверить законность сделок, с помощью которых государство (в лице Республики Башкортостан) потеряло контроль над БСК.

Естественно, поскольку поручение разобраться с компанией дал сам президент, с ней быстро разберутся. Генпрокуратура РФ уже начала проверку отчуждения государственных акций Башкирской содовой компании.

Власти Башкирии быстро сориентировались, поблагодарили президента за отданные поручения, заявили, что отчуждением госакций БСК нанесен значительный ущерб государству, и обратились в прокуратуру с просьбой признать отчуждение акций БСК незаконным.

При этом как бы за скобками осталось, что республика имеет в БСК блокирующий пакет, на который она получала свою долю дивидендов от деятельности компании, и сама способствовала выдаче разрешений на разработку.

К тому же сложно поверить, что в Башкирии кто-то без разрешения властей мог направить ОМОН на разгон экоактивистов на горе Куштау и производить аресты. Теперь, правда, власти полностью на стороне протестующих.

Ситуация пикантна тем, что обосновать незаконность отчуждения БСК будет сложно, потому что отчуждения как такового по сути не было. Башкирская содовая компания образовалась в результате объединения ОАО «Каустик», приватизированного еще в 1998 году, и ОАО «Сода», в котором у Башкирии было 61,65%.

В объединенной компании доля республики, конечно, снизилась до 38,28%, и странно, если бы это было иначе. Вряд ли объединение этих компаний в 2013 году было проведено без соответствующего решения башкирских властей.

Но какое это имеет значение, если работающий актив можно взять под контроль во второй раз. Тем более что подобное уже удалось однажды проделать с «Башнефтью». Помните, контроль над нефтяной компанией продали АФК «Система», и бюджет Башкирии получал свою часть дивидендов.

Потом сделку признали незаконной, отсудили у «Системы» кучу денег и снова продали, но уже в «правильные» руки — «Роснефти». Почему бы не повторить то, что однажды сработало.

Хочу быть правильно понятым: я не на стороне офшорного бизнеса и поддерживаю защитников природы, но здесь все это — не более, чем повод. Каким образом пересмотр прежних сделок с акциями может решить проблему обеспеченности ресурсами Башкирской содовой компании.

Ликвидировать компанию после того, как имеющиеся ресурсы будут исчерпаны, никто не будет. Это не просто рабочие места, но и обеспечение потребностей в продукции компании нескольких отраслей экономики и бытовых нужд, которые придется замещать импортом.

На это власти не пойдут, тем более после того, как вернут себе контроль. В то, что новый-старый собственник будет готов вложить десятки миллиардов в модернизацию предприятия для перехода на другие источники сырья, есть сомнения.

Допускаю, что через год-другой отобранной у нынешних владельцев БСК снова дадут разрешение на разработку Куштау, и тогда никакие протесты уже не помогут. А потом компанию снова можно будет приватизировать, но уже в «правильные» руки», — высказал свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин поручил правительству и руководству Республики Башкирии разобраться в ситуации с Башкирской содовой компанией (БСК) и выводом денег в офшоры.

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