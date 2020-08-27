Ярославль, 27 августа, 2020, 14:16 — ИА Регнум. «Ярославльводоканал» завершил около 90% всех работ по подготовке к зиме. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили на самом предприятии.

«Ярославльводоканал» Подготовка к зиме

В ходе подготовки к зимнему сезону отремонтированы водоразборные колонки в частном секторе, пожарные гидранты, водопроводные колодцы, задвижки, насосное оборудование, строительная и водоотливная техника. Выполнена плановая замена водопроводов, проверено состояние дюкерных камер.

Важным этапом подготовки к зимнему периоду является промывка, опрессовка и гидравлические испытания тепловых узлов и систем отопления, ремонт и замена запорной арматуры в тепловых узлах, поверка манометров, термометров на системе отопления. Готова к эксплуатации в зимний период котельная очистных сооружений канализации. Помимо основного назначения котельная осуществляет подачу тепла и горячего водоснабжения в поселок Октябрьский Ярославля.

Особое внимание уделяется строительной и дорожной технике: отремонтированы баровые установки, экскаваторы, утеплены автофургоны, в которых также установлены новые отопительные печи. Произведен ремонт гидромолотов.

Сотрудники «Ярославльводоканала» провели плановую промывку сетей канализации. Идет ремонт канализационных колодцев и замена аварийных участков сетей.

К зимнему сезону предприятие готовит также свои здания: проводится ремонт кровель многих объектов, а также замена и ремонт дверей и окон. Проверена эффективность работы систем вентиляции. По окончании всех работ предприятие получит паспорт готовности к зиме и отопительному периоду.