Оренбург, 27 августа, 2020, 14:11 — ИА Регнум. В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 27 августа, от последствий коронавирусной инфекции скончались два человека, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным минздрава, умерли женщина 1970 года рождения из Домбаровского района и мужчина 1953 года рождения из Новоорского района. У них подтвержденная пневмония и положительный результат тестов на коронавирус.

С начала пандемии в регионе зафиксировано 74 летальных исхода от COVID-19.