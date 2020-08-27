Москва, 27 августа, 2020, 14:04 — ИА Регнум. На стимулирующие выплаты медикам будет выделено дополнительно 22 млрд рублей. Об этом 27 августа заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Дарья Драй ИА REGNUM Скорая помощь

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По словам главы правительства, врачи, которые лечат пациентов с коронавирусом, сами находятся в зоне риска.

«Все они получают стимулирующие выплаты за особые условия труда. Правительство выделит почти 22 млрд рублей для этих выплат врачам, среднему и младшему медперсоналу, водителям скорых», — сказал Мишустин.

Премьер-министр добавил, что дополнительно будет выделено также 320 млн рублей сотрудникам ФМБА.