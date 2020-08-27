Москва, 27 августа, 2020, 13:59 — ИА Регнум. В России ситуация с распространением коронавируса стабилизировалась. Об этом 27 августа заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Мишустин

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"Хотя в целом по стране ситуация стабилизировалась, случаи заболеваний сохраняются», — сказал он.

Мишустин отметил, что врачи, которые работают с пациентами, заражёнными коронавирусом, находятся в зоне риска.