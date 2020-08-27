Посёлок Бетлица, Калужская область, 27 августа, 2020, 16:45 — ИА Регнум. Тело 50-летнего мужчины было обнаружено 27 августа при тушении ночного пожара в одном из домов посёлка Бетлица Куйбышевского района, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Пожар

В ходе проверочных мероприятий установлено, что мужчина проживал в заброшенном доме, вел антисоциальный образ жизни, злоупотреблял спиртными напитками и курил.

По факту его гибели проводятся судебно-медицинская и пожаротехническая судебные экспертизы. Предварительной причиной возникновения пожара в доме является неосторожное обращение с огнём. Также проверяются и другие версии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.