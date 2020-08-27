Москва, 27 августа, 2020, 13:52 — ИА Регнум. Прозрачность ведения бизнеса и эффективные коммуникации полезны будут не только для Башкирской содовой компании (БСК), но и другим российским компаниям, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода, комментируя ситуацию с Башсодой.

Soda.ru Управление производства Сода

«Башкирская содовая компания (БСК) является непубличным юридическим лицом. Акции компании не торгуются на бирже, однако компания была эмитентом облигаций и имеет обязательство по раскрытию информации об операционной деятельности и финансовых результатах, заинтересованные стороны имеют возможность с ней ознакомиться.

Важная задача любой компании, особенно работающей в области природопользования, открыто и эффективно доносить до экологов, регуляторов и, конечно, местного сообщества о планах и успехах развития. Зеленые технологии и ответственное природопользование сегодня являются атрибутами ведущих международных компаний отрасли.

Сегодня очень нужна правовая оценка итогов приватизации компании 2013 года. Не для кого не секрет, что еще 20−25 лет назад крупный государственный и региональный бизнес переходил под частный контроль через сомнительные инструменты приватизации на фоне игнорирования действующего законодательства и прорех в регулировании.

Непредвзятая правовая оценка относительно недавней приватизации компании станет ключевым фактором для принятия дальнейших мер. Но важнее всего и правовые аспекты деятельности компании в настоящее время в первую очередь в области геологоразведки и добычи полезных ископаемых.

По этим важным пунктам у государственных профильных органов вопросов до сих пор не возникало. Однако, когда планы БСК по разработке уникального природного заповедника, шихана (одиночной горы) Куштау, вызвали опасения у экологов и населения и даже привели к социальным протестам, вмешались сначала глава Башкири Радий Хабиров, а затем и президент России Владимир Путин, поручивший разобраться в истинных причинах этой сложной ситуации.

Пока власти республики обещают сохранить природный заповедник Куштау и приостановить планы БСК по добыче известняка на Куштау. Решение властей абсолютно правильное, но есть повод задуматься над двумя проблемами, характерными не только для данной ситуации и не только для Башкирии и отрасли производства соды.

Это вопрос, во-первых, о повышении экологической ответственности бизнеса перед населением региона, где ведутся работы или открываются производства, способные нанести экологический ущерб

Во-вторых, о недопустимости политизации экологической активности населения и некоторых общественных организаций. Так что у Госдумы и наших законодателей работы должно прибавиться», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин попросил правительство разобраться с ситуацией с Башкирской содовой компанией и выводом её акционерами денег в офшоры.

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