Екатеринбург, 27 августа, 2020, 14:32 — ИА Регнум. В Свердловской области подтвердили выписку уже 19 744 человек, у которых ранее выявляли новую коронавирусную инфекцию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

Дарья Драй ИА REGNUM Палата реанимации

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По данным на 27 августа 2020 года, за минувшие сутки врачи выписали 58 пациентов.

В больницах находятся 93 пациента в тяжёлом состоянии (84 — в реанимации, из них 44 — на ИВЛ), 237 — в состоянии средней тяжести. Ещё часть пациентов чувствует себя удовлетворительно.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области скончались от COVID-19 уже 435 человек.