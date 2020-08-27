Пекин, 27 августа, 2020, 13:46 — ИА Регнум. Немецкий автопроизводитель Volkswagen представил в Китае модернизированную версию внедорожника Touareg. Об этом сообщает пресс-служба компании.

nadeem1991 Volkswagen

Дизайн модели сильно не изменился. Основные новшества связаны с силовой установкой, а также был пересмотрен набор дополнительных опций.

Автопроизводители модернизировали движок кроссовера. Теперь под капотом кроссовера трудится двухлитровый 245-сильный турбированный мотор, который сочетается с 8-скоростным «автоматом» и приводом 4×4. Теперь средний расход бензина на модернизированном автомобиле сократился с 8,9 литра на 100 км пробега до восьми литров на 100км.

Отдельно стоит отметить, что в обновленном Touareg появилась новейшая система предотвращения боковых и фронтальных столкновений. Также был доработан алгоритм работы интеллектуального круиз-контроля.

Ранее стало известно, что компания Volkswagen планирует в 2021 году начать в Китае тестирование автономных автомобилей.

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