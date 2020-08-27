Москва, 27 августа, 2020, 13:39 — ИА Регнум. Россия подготовила резерв из правоохранителей на случай массовых беспорядков в Белоруссии. Об этом 27 августа сообщил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Протестующий

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Отрывок интервью был показан в передаче «60 минут» на телеканале «Россия 1». В нём российский лидер отмечает, что президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил его оказать содействие в случае массовых беспорядков. Для этих целей был сформирован специальный резерв из российских правоохранителей.

«Но он не будет использован до тех пор, пока экстремистские элементы не приступят к разбою. Не начнут захватывать административные здания, банки. Мы пришли к выводу в разговоре с Александром Григорьевичем, что на данный момент такой необходимости нет, и резерв было решено не использовать», — сказал Путин.