Ростов-на-Дону, 27 августа, 2020, 13:34 — ИА Регнум. В Ростовской области с начала 2020 года зарегистрировано четыре случая отравления грибами. В результате пострадали пять человек — трое взрослых и двое детей. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Мухоморы

«Дикорастущие грибы, послужившие причиной отравления, были самостоятельно собраны и приготовлены для употребления в пищу. Среди пострадавших — двое детей, употребивших сырые грибы во время прогулки», — уточнили в ведомстве.

Пищевые отравления дикорастущими грибами произошли в Шахтах, Волгодонске и Таганроге.