Москва, 27 августа, 2020, 13:47 — ИА Регнум. Российским туристам, которые возвращаются после отдыха из Абхазии, не нужно соблюдать карантин. Об этом 27 августа сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Алексей Колесников ИА Красная Весна Новый Афон. Абхазия

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: регионы в режиме повышенной готовности – все новости»

В АТОР уточнили, что направили в Роспотребнадзор письмо с вопросом, нужно ли гражданам России после посещения Абхазии сдавать ПЦР-тест на коронавирус, как это обязаны сделать все, кто побывал за границей.

Сообщается, что в ответе ничего не говорится про ПЦР-тесты, но сказано, что карантин для побывавших в Абхазии не нужен. В ведомстве также отметили, что на границе проводится санитарно-карантинный контроль, но пока не было случаев возвращения российских граждан с повышенной температурой.

«Таким образом, из официального ответа ведомства следует, что российским туристам не нужно в обязательном порядке проходить ПЦР-тестирование», — сделали вывод в АТОР.

Напомним, в постановлении Роспотребнадзора от 7 июля 2020 года для граждан России введено правило проходить в течение 72 часов после возвращения из-за границы ПЦР-тест. После этого его результаты нужно загрузить на сайте Госуслуг.