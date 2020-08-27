Ростов-на-Дону, 27 августа, 2020, 13:25 — ИА Регнум. На форуме «Армия-2020», который начал работу в Неклиновском районе Ростовской области, представлена «партизанская деревня». Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

В партизанском лесу. Дети играют в войну

«Партизанская деревня» представляет собой штаб, замаскированные огневые позиции артиллерийских орудий, полосы препятствий, площадки с ростовыми фигурами для метания ножей, места для проживания и питания. По архивным фотоснимкам воссозданы медпункт, шалаши и землянки.

Форум проходит в парке «Патриот». Для гостей организована бесплатная парковка на 3 тыс. машиномест и транспорт.