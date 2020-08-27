Токио, 27 августа, 2020, 13:44 — ИА Регнум. Японский автопроизводитель Lexus представил спецверсию Lexus RX Black Line, которая отличается темными акцентами на кузове и колёсах модели. О этом сообщается на сайте компании.

Lexus Lexus RX Black Line

В общей сложности будет собрано 1000 экземпляров Lexus RX Black Line. Экстерьер спецверсии выполнен в стиле F Sport и имеет темную окантовку решётки радиатора и такого же цвета боковую графику кузова. Авто получило 20-дюймовые колёса с черными акцентами.

Внутри машины автопроизводитель установил чёрные кожаные кресла с белыми вставками. Особый стиль сиденьям придаёт синяя контрастная прострочка. В комплекте с автомобилем идёт дорожный чемодан и сумки с фирменным логотипом.

Ранее в сети появилось патентное изображение гиперкара Toyota с описанием конструктивных особенностей авто. Заявка на патент была подана японским автопроизводителем в ведомство США по патентам и товарным знакам.

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