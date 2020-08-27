Вашингтон, 27 августа, 2020, 13:15 — ИА Регнум. Соединенные Штаты отложили запуск ракеты-носителя Delta IV Heavy со спутником для Вооруженных сил страны. Об этом сообщила компания United Launch Allaince (ULA).

U.S. Air Force РН Delta IV

«Руководитель запуска объявил, что не будет продолжать отсчет времени до запуска Delta IV с NROL-44», — сообщается на сайте ULA, где должна была вестись трансляция.

Старт ракеты был запланирован 27 августа на 02:12 по времени Восточного побережья США (09:12 мкс).

Напомним, ракета Delta IV Heavy, оснащенная двумя дополнительными разгонными блоками, может выводить груз до 14,2 тонны на геостационарную орбиту и до 28,8 — на околоземную.