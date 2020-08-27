Калуга, 27 августа, 2020, 13:07 — ИА Регнум. Городская педагогическая конференция «Школа третьего десятилетия: новые вызовы, новые возможности» состоялась в Калуге 27 августа. В конференции приняли участие глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов, руководители подразделений городской управы, а также руководители образовательных учреждений, педагоги и преподаватели, сообщили в пресс-службе городской думы Калуги. На конференции участники обсудили вопросы дистанционного обучения, а также апробации цифровой платформы персонализированного образования и реализации программ формирования личностно-развивающей образовательной среды.

Пресс-служба городской думы Калуги Городская педагогическая конференция «Школа третьего десятилетия: новые вызовы, новые возможности»

«В этом году мы столкнулись с серьёзными вызовами, но работники образовательных учреждений достойно преодолели все трудности», — отметил Александр Иванов.

Глава городского самоуправления Калуги напомнил, что городские власти развитию системы образования уделяют особое внимание.

«На протяжении нескольких лет в Калуге действовала разработанная по инициативе депутатского корпуса программа ремонта и реконструкции детских садов, в рамках этой программы было отремонтировано более 20 дошкольных учреждений, в прошлом году совместным решением городской думы и городской управы была принята программа «Старым школам — новую жизнь». В текущем году выполнен ремонт школ № 3, № 9 и № 14 являющихся памятниками архитектуры. На эти цели было выделено порядка 40 миллионов рублей, за счёт экономии будет отремонтирован ещё ряд школ, в том числе школы № 15 и № 22. Работа по ремонту и реконструкции образовательных учреждений будет продолжена и в дальнейшем», — рассказал Александр Иванов.

Пресс-служба городской думы Калуги Городская педагогическая конференция «Школа третьего десятилетия: новые вызовы, новые возможности»

Глава городского самоуправления Калуги пожелал педагогам и руководителям образовательных учреждений города дальнейших успехов в новом учебном году.