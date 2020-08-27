Йошкар-Ола, 27 августа, 2020, 13:06 — ИА Регнум. Глава Марий Эл Александр Евстифеев принял участие в заседании в режиме видеоконференции президиума правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации, которое провел вице-премьер Марат Хуснуллин. Заседание было посвящено вопросам подготовки к предстоящему отопительному сезону, сообщает пресс-служба правительства республики.

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В Марий Эл к прохождению зимы подготовлены более 3 тыс. многоквартирных домов общей площадью более 6 тыс. кв метров. Также готовы 443 котельные или 83% от общего числа таких объектов, 94% или 2390 км водопроводных сетей, 96% или 1109 км сетей канализации, 15,403 тыс. км электросетей или 98%.

Теплоснабжающие организации провели гидравлические испытания тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения.

В настоящее время завершаются работы по переводу на газ трёх котельных ООО «Марикоммунэнерго».

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Марий Эл в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону 2020−2021 годов планируется перевести шесть угольных котельных на газ. согласно изменениям, внесенным в программу газификации и газоснабжения в Марий Эл, в текущем году на перевод 15 угольных котельных на газ планируется направить 32,5 млн рублей. В прошлом году на эти цели было направлено 8,6 млн рублей на четыре котельных, в планах 2021 года — перевод на газ 22 котельных на 47,8 млн рублей.

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